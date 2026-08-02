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Тaйный cгoвoр пищeвых гигaнтoв: кaк нac лишaют здoрoвья гoдaми

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус обвинил крупнейшие пищевые корпорации в том, что они через судебные иски препятствуют мерам по борьбе с кризисом ожирения.

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