Тaйный cгoвoр пищeвых гигaнтoв: кaк нac лишaют здoрoвья гoдaми

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус обвинил крупнейшие пищевые корпорации в том, что они через судебные иски препятствуют мерам по борьбе с кризисом ожирения.
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