Игорь Ляхов поздравил многодетные семьи с наступающим Новым годом

Ежегодно Игорь Ляхов дарит смоленским семьям продуктовые наборы в преддверии главного праздника Председатель Смоленской облдумы, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Игорь Ляхов встретился с многодетными семьями в преддверии Нового года и вручил им продуктовые наборы.
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