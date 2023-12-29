Игорь Ляхов поздравил многодетные семьи с наступающим Новым годом

Ежегодно Игорь Ляхов дарит смоленским семьям продуктовые наборы в преддверии главного праздника Председатель Смоленской облдумы, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Игорь Ляхов встретился с многодетными семьями в преддверии Нового года и вручил им продуктовые наборы.