Украинские военнослужащие устанавливают систему спутникового интернета Starlink в прифронтовой зоне, 2025 год © Inna Varenytsia/Reuters Дональд Трамп заявил, что не ограничивал доступ Украины к спутниковой системе Starshield, и выразил сомнение, что это сделал Илон Маск.