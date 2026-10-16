Украинские военнослужащие устанавливают систему спутникового интернета Starlink в прифронтовой зоне, 2025 год © Inna Varenytsia/Reuters Дональд Трамп заявил, что не ограничивал доступ Украины к спутниковой системе Starshield, и выразил сомнение, что это сделал Илон Маск.
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