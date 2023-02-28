Закон и Порядок

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Санна Марин против медведей и кроликов: финский «забор» на границе с Россией может нанести ущерб дикой природе 

Санна Марин против медведей и кроликов: финский «забор» на границе с Россией может нанести ущерб дикой природе 

Финляндия собирается отгородиться от России, построив стену на границе между государствами. Это планируется сделать для того, чтобы обезопасить финнов от возможной масштабной миграции россиян.

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