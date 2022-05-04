Представители США и Японии обсудили меры против России

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и генеральный секретарь Совета национальной безопасности Японии Такэо Акиба провели встречу, во время которой обсудили антироссийские санкции, передает пресс-служба Белого дома.
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и генеральный секретарь Совета национальной безопасности Японии Такэо Акиба провели встречу, во время которой обсудили антироссийские санкции, передает пресс-служба Белого дома.
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