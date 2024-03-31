«Молдова за два года действительно повысила свою энергетическую безопасность. Но из-за некомпетентности господина с чрезмерными политическими амбициями экономика и бюджет страны заплатили за энергетическую независимость неприемлемо высокую цену.
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