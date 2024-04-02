Авиакомпаниям предлагают запретить автоматическое аннулирование обратных билетов

Известия/Сергей Лантюхов Депутат Госдумы Сергей Леонов и председатель Общероссийского объединения пассажиров (ООП), зампред Общественного совета при Минтрансе Илья Зотов попросили у министерства транспорта России запретить авиакомпаниям автоматически аннулировать обратные билеты пассажиров, которые опоздали на рейс "туда".