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15 лучших мини-сериалов за последние 30 лет

15 лучших мини-сериалов за последние 30 лет

Идеальное кино на выходные существует, и это мини-сериалы. За последние три десятилетия формат мини-сериала эволюционировал из скромного телепродукта в главную площадку для смелых режиссерских экспериментов и глубоких драм.

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