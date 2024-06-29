Политика как он...
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Политика как она есть

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"Что ж вы так убиваетесь? Вы же так никогда не убьётесь!"

Очередной, четырнадцатый пакет антироссийских санкций со стороны ЕС оказался весьма показательным. И, прежде всего, он демонстрирует бессилие и слабоумие еврочиновников.

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Комментарии
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Tania Еременко
Скорее бы убились!
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14 час.
Silver Kont
&quot;Дебилы, бл...&quot; ...
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14 час.
Ингерман Ланская
запад так до сих пор и не понял, что имеет дело не с нищей совдепией, которой перекрой нефтяной кран и ей кирдык, а сильной экономически , политически и военном отношении РОССИЕЙ
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8 час.

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