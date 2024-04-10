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Бах согласился помолиться «святым Вовану и Лексусу» за срыв Игр дружбы

Бах согласился помолиться «святым Вовану и Лексусу» за срыв Игр дружбы

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в разговоре с российскими пранкерами согласился помолиться «героям африканского континента святым Вовану и Лексусу» за срыв проведения в России Игр дружбы.

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