Бах согласился помолиться «святым Вовану и Лексусу» за срыв Игр дружбы

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в разговоре с российскими пранкерами согласился помолиться «героям африканского континента святым Вовану и Лексусу» за срыв проведения в России Игр дружбы.
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