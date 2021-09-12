«Нафтогаз»: Украина вынуждена закупать газ по завышенной цене

Украина вынуждена закупать газ по «очень высокой цене», заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.Он во время форума YES Brainstorming заявил, что несмотря на импортируемый по высокой цене газ, энергетическая безопасность страны остается в приоритете.