В Италии строители случайно обнаружили редчайшую находку

Строители в Италии обнаружили 2000-летний сад, который когда-то принадлежал римскому императору. Травертиновые стены сада выходят на берега Тибра - реки, которая протекает через Рим на востоке от Ватикана.
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