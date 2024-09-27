В Хакасии в суд направлено уголовное дело преступного сообщества «чёрных» лесорубов

Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч.
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