В зоне СВО провели телемост между десантниками и их родным из Уссурийска

В зоне проведения специальной военной операции состоялся телемост между военнослужащими Дальневосточного отдельного гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) и их родными и близкими, которые проживают в городе Уссурийск Приморского края.
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