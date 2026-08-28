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Орловцы вопреки общероссийскому тренду тратят маткапитал на жильё

Орловцы вопреки общероссийскому тренду тратят маткапитал на жильё

Россияне стали реже тратить средства маткапитала на покупку жилья.  Федеральные СМИ сообщили о наметившейся тенденции – выплата перестала помогать решать семьям жилищные проблемы из-за высоких темпов роста цен на жильё, которые превышают размер индексации самого маткапитала.

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