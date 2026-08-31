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ВС РФ нанесли удар по шахте ДТЭК под Днепропетровском

ВС РФ нанесли удар по шахте ДТЭК под Днепропетровском Минувшей ночью, 31 августа, российские военные вновь нанесли удар по одной из шахт Д.

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