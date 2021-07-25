Audi RS Q e-tron с 671 л.с. - электрифицированный гонщик ралли Дакар 2022

Audi была доминирующей силой в ралли Группы B в середине 1980-х, выиграв чемпионаты двух производителей с революционным полноприводным Quattro, прежде чем переключить свое внимание на 24 часа Ле-Мана в 2000 году, выиграв 13 раз в следующих 15.