Курганский поставщик еды переименовал эчпочмаки в пирожки из-за жалоб

Курганская компания по производству готовой еды «Белые ручки» переименовала эчпочмаки со свининой в пирожки с картофелем и мясом из-за множества жалоб покупателей на отклонение от традиционного рецепта татарского блюда.
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