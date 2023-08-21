Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президент России «очень боится», что Запад хочет свергнуть его «режим».
Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал «не свергать» Путина
Комментарии
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Бронислав Семирядов
Так тебя хохлы и послушали и территорию России перестали обстреливать. Шольц либо круглый дурак, либо, действительно ливерная колбаса. Да ели бы у укропов было орудие, достающее до Урала и Сибири, они бы его применили, не раздумывая.
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17 час.
Александр Терехов
Олух шольц - этим все сказано, а болен он на голову, или просто дурак - какая разница? В любом случае - это беда и укор всем немцам, допустившим его в кресло канцлера.
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17 час.
Владимир Соловьев
ЗАЯЦ ЗАШЁЛ В РЕСТОРАН, А ТАМ ЕГО ОБЕД СЪЕЛ ЛЕВ. Я ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, ГОВОРИТ ЗАЯЦ, СПРАШИВАЮ: КТО СОЖРАЛ МОЙ ОБЕД? ЛЕВ ОТВЕЧАЕТ: НУ, Я! А ПОЧЕМУ КОФЕ НЕ ВЫПИЛ, ЛЁВУШКА? ШОЛЬЦ - ЭТО И ЕСТЬ ТОТ ЗАЯЦ. ЭХ, ЖАЛКО НЕ ПРИГОЖИН ПРЕЗИДЕНТ! БЕРЛИН БЫ ВТОРИЧНО СТАЛ НАШИМ!
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16 час.
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