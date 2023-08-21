Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал «не свергать» Путина

Бронислав Семирядов Так тебя хохлы и послушали и территорию России перестали обстреливать. Шольц либо круглый дурак, либо, действительно ливерная колбаса. Да ели бы у укропов было орудие, достающее до Урала и Сибири, они бы его применили, не раздумывая.

Александр Терехов Олух шольц - этим все сказано, а болен он на голову, или просто дурак - какая разница? В любом случае - это беда и укор всем немцам, допустившим его в кресло канцлера.