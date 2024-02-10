Захарова: Белый дом и Госдеп США впали в истерику из-за интервью Путина Карлсону

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что у Белого дома и Государственного департамента США случилась истерика из-за беседы российского президента Владимира Путина с американским журналистом Такером Карлсоном.
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