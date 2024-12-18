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Рогов: российские военные полностью зачистили котел ВСУ южнее Курахова

Рогов: российские военные полностью зачистили котел ВСУ южнее Курахова

Российские военные зачистили южнокураховский котел от украинских боевиков. Об этом РИА «Новости» заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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