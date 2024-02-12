Отдел МВД России по Миллеровскому району: предстоящие выборы должны быть безопасными

Отделом МВД России по Миллеровскому району проводится работа, направленная на обеспечение правопорядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения с 15 по 17 марта 2024 года выборов Президента Российской Федерации.
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