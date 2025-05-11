Тренер "Балтики" Талалаев: логистические вызовы для клубов Юга России

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев высказался о сложной логистике для южных команд России. Он подчеркнул, что долгие поездки могут влиять на форму футболистов, и выразил уважение к игрокам "Ростова", "Краснодара" и "Черноморца".
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