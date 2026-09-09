Происшествия
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Происшествия

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В Удмуртии полицейскими задержан местный житель, подозреваемый в хищении иномарки стоимостью более 2 миллионов рублей

Следственным отделом МО МВД России «Глазовский» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Мошенничество» по факту хищения автомобиля у местного жителя.

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