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Всем миром спасаем берега и море Анапы: виноделы присоединились к добровольцам

Всем миром спасаем берега и море Анапы: виноделы присоединились к добровольцам

Сотрудники Центра индустриального виноделия, «Виллы Аристов», Центра классического виноделия и агрофирмы «Южная» присоединились к очистке Черноморского побережья от загрязнений мазутом, образовавшихся после крушения двух танкеров в районе Керченского пролива.

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