Всем миром спасаем берега и море Анапы: виноделы присоединились к добровольцам

Сотрудники Центра индустриального виноделия, «Виллы Аристов», Центра классического виноделия и агрофирмы «Южная» присоединились к очистке Черноморского побережья от загрязнений мазутом, образовавшихся после крушения двух танкеров в районе Керченского пролива.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии