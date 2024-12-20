Всем миром спасаем берега и море Анапы: виноделы присоединились к добровольцам

Сотрудники Центра индустриального виноделия, «Виллы Аристов», Центра классического виноделия и агрофирмы «Южная» присоединились к очистке Черноморского побережья от загрязнений мазутом, образовавшихся после крушения двух танкеров в районе Керченского пролива.