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Газета.ру

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Двух украинцев осудили до 20 лет за подготовку терактов против участников СВО

Двух украинцев осудили до 20 лет за подготовку терактов против участников СВО

Южный окружной военный суд приговорил двух украинцев Геннадия и Ольгу Капраловых к срокам до 20 лет лишения свободы за подготовку серии терактов против участников специальной военной операции.

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