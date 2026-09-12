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Суть Событий

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Песков: Кремль рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров с США и Украиной в скором времени

Песков: Кремль рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров с США и Украиной в скором времени

Российская сторона рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров с участием США и Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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