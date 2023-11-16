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Закон, порядок, государство

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В УМВД России по г. Севастополю вручили благодарности двоим жителям города за содействие полиции в задержании грабителя

В УМВД России по г. Севастополю вручили благодарности двоим жителям города за содействие полиции в задержании грабителя

Сегодня в зале Почёта УМВД России по г. Севастополю состоялось торжественное награждение двоих севастопольцев – Зограба Оганяна и Михаила Германовича.

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