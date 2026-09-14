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«Бетис» обыграл «Вильярреал» и вошел в топ-3 в Ла Лиге

«Бетис» обыграл «Вильярреал» и вошел в топ-3 в Ла Лиге

Футболисты «Бетиса» одержали волевую победу над «Вильярреалом» в 5-м туре чемпионата Испании.Футболисты «Бетиса» одержали волевую победу над «Вильярреалом» в 5-м туре чемпионата Испании.

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