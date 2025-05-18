Перед расцветом: Ричард Линклейтер представил «Новую волну» в Каннах

Крупнейший независимый американский режиссер Ричард Линклейтер, автор трилогии «Перед рассветом», монументального «Отрочества» и культовой анимации «Помутнение», привез в конкурс Канн свой первый фильм на французском языке.
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