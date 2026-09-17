SHOT: Русские везут собак в Белоруссию для вакцинации Nobivac

Русские выезжают в Белоруссию для вакцинации собак препаратом Nobivac из-за отзыва «Мультикан-8». После заражения вирусом серии № 20, вакцинация переносится на зарубежные площадки, расположенные близко к российской границе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Молодежь России н...
- Главный злодей фи...
- Путин заявил, что...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым