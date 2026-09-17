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Царьград

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SHOT: Русские везут собак в Белоруссию для вакцинации Nobivac

SHOT: Русские везут собак в Белоруссию для вакцинации Nobivac

Русские выезжают в Белоруссию для вакцинации собак препаратом Nobivac из-за отзыва «Мультикан-8». После заражения вирусом серии № 20, вакцинация переносится на зарубежные площадки, расположенные близко к российской границе.

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