Дональд Трамп объяснил, почему не ужесточает санкции против России

Американский лидер не исключает, что когда-нибудь это все же произойдет Президент США Дональд Трамп не вводит новые санкции против России, так как рассчитывает добиться мира на Украине, заявил он журналистам.
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