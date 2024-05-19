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Формула-2. Имола. Хаджар выиграл 2-ю гонку, Антонелли – 4-й, Бермэн потерял лидерство на пит-стопе и стал 19-м

Пилот «Кампоса» Исак Хаджар одержал победу в основной гонке «Формулы-2» в Имоле. Вторым финишировал обладатель поула Габриэле Бортолето из «Инвикты», третьим – гонщик «Эй-Ай-Экс Рейсинг» Йозуа Дюрксен.

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