Сироты вызвали древнего духа: вышел трейлер русского хоррора «Домовой»

Премьера фильма «Домовой» состоится в России в апреле, пока же можно посмотреть трейлер к ужастику.Трейлер русского фильма ужасов «Домовой» уже вышел в сети, а в скором времени состоится и премьера фильма в России.
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