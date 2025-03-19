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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джимми Батлер: «Дрэймонд Грин знает каждого, против кого выходит в защите. Звезд, 3-х опций и игроков скамейки»

«Нельзя не уважать то, что он делает. Это невероятно сложно. Он совершает примерно 4 броска за матч и при этом остается максимально сосредоточенным на каждом владении в защите.

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