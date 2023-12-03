В Кемеровской области юнармейцы Промышленновского муниципального округа провели патриотические занятия

Занятия проводятся в рамках проекта «Наставничество». В ходе мероприятия юнармейцы Дома детского творчества и Промышленновской школы №2 посетили детский сад «Сказка», чтобы провести занимательные занятия с юными патриотами.
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