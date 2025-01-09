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Политика как она есть

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Президент Литвы высказался о Калининградской области

Президент Литвы высказался о Калининградской области

Президент Литвы Гинатас Науседа озвучил притязания над Калининградской областью. Об этом он написал на своей странице в соцсети X, комментируя переименование Мемориального музея Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды Калининградской области.

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Комментарии
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саша пупкин
Ну что тут скажешь??
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16 час.
MS
Mikhail Stepanov
Пусть мажет сво жопу вазелином , скоро придётся отвечать за снос памятников советским воинам, погибшим во время освобождения Литвы от фашистов.
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13 час.

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