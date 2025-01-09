Президент Литвы высказался о Калининградской области

Политика как она есть

Президент Литвы Гинатас Науседа озвучил притязания над Калининградской областью. Об этом он написал на своей странице в соцсети X, комментируя переименование Мемориального музея Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды Калининградской области.