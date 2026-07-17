18-летний хакер, сливший данные по GTA 6, выписан из психиатрической больницы и теперь предстанет перед судом

Он также слил исходный код GTA 5Арион Куртай (Arion Kurtaj), 18-летний хакер, который получил всемирную известность после грандиозной утечки материалов по игре GTA 6 в 2022 году, был официально выписан из психиатрической больницы и переведен в обычную тюрьму.