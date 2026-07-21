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Большунов о позиции FIS по допуску: «Скандинавские страны будут до последнего давить, чтобы русских на международных турнирах не было»

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжам Александр Большунов высказался об ограничениях в отношении российских спортсменов.

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