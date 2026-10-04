Какие вакцины против гриппа используют в Крыму?

Ваш браузер не поддерживает видео. Министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров сообщил, что на территории республики применяются три вида вакцин: -для взрослых — «Флю-М»; -для детей старше 7 лет — «Совигрипп»; -для детей до 6 лет и беременных женщин — «Ультрикс Квадри».