В МЧС России рассказали об обстановке в Мьянме после землетрясения

Пострадавшая от разрушительного землетрясения Мьянма нуждается в помощи российских спасателей, самая сложная обстановка, согласно полученной от местных властей информации, сложилась сейчас в городе Мандалай.
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