Шмыгаль планирует выплачивать пособия на рождение ребенка за счет «стран-партнеров»

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу, 15 марта, комментируя инициативу почти в десять раз увеличить пособие на рождение ребенка, заявил, что правительство надеется на привлечение средств от государств-партнеров для этих целей, – сообщают украинские СМИ.