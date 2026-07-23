Японская сборка против китайской: за что сегодня переплачивают за Toyota RAV4 XA50 в России

Признаюсь честно, я всегда относился к автомобилям Toyota с особым трепетом. Это не просто бренд, а скорее определенная философия надежности, которая, кажется, не подвластна ни политическим штормам, ни экономическим кризисам.
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