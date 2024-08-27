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Названа страна, которая всколыхнет рынок для российских туристов

Прямые перелеты между Россией и Иорданией, которые появились в системе бронирования Royal Jordanian, всколыхнут рынок, но многое будет зависеть от ситуации на Ближнем Востоке, заявил президент Союза туристических агентств Сергей Голов в разговоре с НСН.

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