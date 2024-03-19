Ученые установили, что охота повышает риски развития неизлечимого БАС у мужчин

Недавнее исследование, результаты которого были опубликованы в журнале JNS, выявило, что определенные виды активности, такие как плавание, гольф, охота и работа с деревом, могут увеличивать риск развития бокового амиотрофического склероза (БАС), также известного как болезнь Лу Герига, среди мужчин.