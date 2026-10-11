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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Барнауле мужчина домогался девушки в автобусе и ударил ее по лицу

В Барнауле мужчина домогался девушки в автобусе и ударил ее по лицу

Как утверждает горожанка, все произошло днем 8 октября в маршрутке №6 Жительница Барнаула рассказала о нападении неизвестного мужчины в общественном транспорте.

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