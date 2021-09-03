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Кетчуп для советского человека

Кетчуп для советского человека

Анастас Микоян хотел разнообразить быт простого советского человека, немало идей для этого он почерпнул во время своей легендарной поездки в США в 1936 году, после которой начинает формироваться привычная нам «советская» кулинарная традиция.

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