Кетчуп для советского человека

Анастас Микоян хотел разнообразить быт простого советского человека, немало идей для этого он почерпнул во время своей легендарной поездки в США в 1936 году, после которой начинает формироваться привычная нам «советская» кулинарная традиция.
Анастас Микоян хотел разнообразить быт простого советского человека, немало идей для этого он почерпнул во время своей легендарной поездки в США в 1936 году, после которой начинает формироваться привычная нам «советская» кулинарная традиция.
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