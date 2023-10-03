Французский эксперт Кемпф: Запад дал Киеву все вооружение и практически исчерпал свои ресурсы

Военный эксперт из Пятой республики Оливье Кемпф, выступил в эфире швейцарской телерадиокомпании RTS и сообщил о том, что западные страны предоставили Украине все необходимое вооружение, но это не может длиться бесконечно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии