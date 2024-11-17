Байден и Си встретились в Перу в рамках саммита АТЭС

Председатель КНР заявил, что Китай готов работать с администрацией Трампа. Встречу Си и Байдена можно назвать прощальной, считает политолог Георгий Бовт, и вряд ли за оставшееся до инаугурации Трампа время Китай и США предпримут активные действия по отношению друг к другуСи Цзиньпин на встрече с Байденом заявил, что Китай готов работать с администрацией Трампа, сообщил Белый дом.