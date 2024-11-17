Business FM
MainЛЕНТАФИНАНСЫПОЛИТИКАОБЩЕСТВОПРАВОАВТОНЕДВИЖИМОСТЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Business FM

65 781 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Карабухин
    ..Скоро фашистского США не будет, А БУДЕТ ПРОЛИВ ИМЕНИ СТАЛИНА...NYT: Байден вперв...
  • Андрей Шишинов
    "как повлияет визовый режим на турпоток"                                                                             ...Черногория, возмо...
  • Светлана Зуева
    Хватит кормить русофобов!!!!Черногория, возмо...

Байден и Си встретились в Перу в рамках саммита АТЭС

Байден и Си встретились в Перу в рамках саммита АТЭС

Председатель КНР заявил, что Китай готов работать с администрацией Трампа. Встречу Си и Байдена можно назвать прощальной, считает политолог Георгий Бовт, и вряд ли за оставшееся до инаугурации Трампа время Китай и США предпримут активные действия по отношению друг к другуСи Цзиньпин на встрече с Байденом заявил, что Китай готов работать с администрацией Трампа, сообщил Белый дом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх