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Диетолог Док предупредила, чем опасны домашние распылители для растительного масла

Диетолог Док предупредила, чем опасны домашние распылители для растительного масла

Домашние дозаторы-спреи стали популярным аксессуаром на кухне: с их помощью можно равномерно распылять растительные масла на салаты, сковороды, выпечку и другие блюда, уменьшая расход продукта и снижая калорийность пищи.

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