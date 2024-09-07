Диетолог Док предупредила, чем опасны домашние распылители для растительного масла

Домашние дозаторы-спреи стали популярным аксессуаром на кухне: с их помощью можно равномерно распылять растительные масла на салаты, сковороды, выпечку и другие блюда, уменьшая расход продукта и снижая калорийность пищи.
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